Ein Podcast erklärt den Rettungsdienst

Norderstedt.. Wo wird der Notruf 112 angenommen? Was kann und darf der Rettungsassistent und was der Notfallsanitäter? In welchen Fällen wird ein Notarzt alarmiert? Fragen über Fragen, auf die viele Bürger keine Antwort wissen. Das haben die drei Rettungs-Profis Alexander Lass, Can Kalaycioglu und Felix Röver von der Rettungswache an der Ohechaussee bei ihren Einsätzen in Norderstedt immer wieder festgestellt. Um zu informieren, wie Rettungsdienst funktioniert, senden die drei Notfallsanitäter der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) ab sofort regelmäßig einen Podcast. Hundertzwoelf heißt das Projekt, das multimedial auf Facebook und Instagram verbreitet wird. Außerdem sind die drei Männer klassisch per Mail unter sprechwunsch@hundertzwoelf.org zu erreichen. Das Hundertzwoelf-Team setzt auf Kommunikation und will mit den Hörern in Kontakt kommen und ihre Fragen beantworten.

Das Logo des Podcast Hundertzwoelf

Foto: Hundertzwoelf

Wenn Lass, Kalaycioglu und Röver im Rettungswagen oder mit einem Notarzt in Norderstedt unterwegs sind, erleben sie immer wieder, dass die Strukturen moderner Rettung weitgehend unbekannt sind. „Für viele sind wir die Krankenwagenfahrer“, sagt Lass. Doch mit einem Krankenwagen alter Art hat der moderne Rettungswagen kaum noch etwas gemein. Angehörige und Patienten wollen auch wissen, ob bei jeder Tour ein Arzt dabei ist und wann ein Taxi gerufen werden sollte statt eines Autos mit Blaulicht und Martinshorn. „Wir wollen einen Podcast für ein breites Publikum und nicht für Fachleute machen“, sagt Alexander Lass.

Zunächst hatten die Drei Folgen von jeweils fünf bis zehn Minuten geplant. Daraus sind jetzt Beiträge von 20 Minuten Länge geworden, die alle 14 Tage montags neu erscheinen.

Der Themenplan für ein Jahr liegt jetzt fest. Auch Gäste werden zum Talk in dem Seminarraum der Wache erwartet. Die technische Ausstattung ist überschaubar: Die Notfallsanitäter haben 100 Euro in ein digitales Aufnahmegerät investiert und inzwischen gelernt, dass sie während der Aufnahme nicht auf den Tisch klopfen sollten.

Ohne für den neuen Podcast Werbung zu machen, haben 460 Menschen die erste Folge gehört. Dabei ging es um die Fragen, welche Fahrzeuge im Rettungsdienst eingesetzt werden. „Wir sind positiv überrascht“, sagt Can Kalaycioglu, der bereits über Kooperationen mit großen Hilfsorganisationen wie der Björn-Steiger-Stiftung nachdenkt. Die Männer legen dabei Wert darauf, dass der Podcast eine Privataktion bleibt. Wenn die geplanten Kosten für eine bessere technische Ausstattung irgendwann hereinkommen, wären sie schon froh. In einer der nächsten Folge soll es um die Frage gehen, wer in Deutschland für den Rettungsdienst verantwortlich ist. Im Kreis Segeberg und damit auch in Norderstedt ist es die RKiSH, in Hamburg die Berufsfeuerwehr, die mit anderen Hilfsorganisationen zusammenarbeitet. Fragen über Fragen – Hundertzwoelf will sie beantworten.

Und welche Tipps haben die Praktiker parat, damit die Rettung besser funktioniert? Alexander Lass, Can Kalaycioglu und Felix Röver wünschen sich gut sichtbare und nachts beleuchtete Hausnummern, einen Einweiser für das Fahrzeug und eine Liste mit den Medikamenten, die der Patient einnimmt.

Der Youtuber Floderflo hat schon 61.000 Follower

Der Youtuber Floderflo, alias Florian Marienberg

Foto: Wolfgang Klietz

Er heißt Florian, seine Freunde nennen ihnen Flo. Die meisten Menschen kennen den 19-Jährigen jedoch als Floderflo.

So nennt sich der Schüler aus Norderstedt auf der Video-Plattform Youtube im Internet. Immer gut drauf, mit Sätzen ohne allzu viele Punkte und Kommata und mit ausladenden Gesten – so erlebt die Gemeinde im Netz den Youtuber, der sich eine stetig wachsende Zahl von Fans erreicht: 61.000 Nutzer haben Floderflos Kanal abonniert, in jedem Monat erreicht er mit seinen Videos schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen. Zielgruppe sind Zuschauer zwischen 13 und 25.

Das Rezept des Erfolgs ist einfach. Der Schüler spielt neue populäre Videos ab und sagt spontan, was er davon hält. „Es geht um die erste Reaktion und um meine ehrliche Meinung“, sagt Floderflo. Er sitzt dabei an seinem Schreibtisch. Die Kamera steht auf übereinander gestapelten Büchern, vor sich hat der Youtuber das Mikro platziert und rechts und links – für den Zuschauer unsichtbar – zwei moderne Strahler. Im Hintergrund steht sein Regal mit der Sammlung der Superhelden-Blurays. Inzwischen verdient der 19-Jährige bei Youtube mit seinen Videos so viel, dass er sich die professionelle Ausrüstung leisten kann. Mehrere 100 Euro sind es pro Monat, und Floderflo hofft, dass er irgendwann von seinem Talent leben kann. Vorher will er jedoch sein Abi schaffen und einen Beruf lernen, der zu einem Youtuber passt: Mediendesigner oder irgendwas mit Marketing. Floderflo: „Ich möchte gute Laune verbreiten.“

Der Neon-Podcast Norderstedt macht die Stadt zum Vorstadt-Klischee

Neon-Redakteur Tim Sohr hat die Kurzgeschichte "Norderstedt" geschrieben und den Podcast eingesprochen

Foto: Annabell Behrmann

Fiona will einfach nur raus. Sie hat ihr ganzes Leben in ihrem Heimatkaff Norderstedt verbracht. Als Kind lieferte sie sich mit ihrem Bruder wilde Fahrradrennen auf der nicht enden wollenden Ochsenzoller Straße, später tanzte sie mit ihren Freundinnen Nächte in der Diskothek Alptraum durch. Doch inzwischen sehnt sich die 20-Jährige nach einem Neuanfang. Sie fühlt sich erdrückt von dem Traum ihres Vaters, der sie zur Abteilungsleiterin seiner Versicherungsfirma aufbauen will – dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als Schriftstellerin zu werden. Schließlich flüchtet Fiona aus Norderstedt. Sie verlässt ihren langjährigen und bodenständigen Freund Max und beginnt ein neues Leben in einer 30-Quadratmeter-Wohnung auf St. Pauli.

Nein, Fiona existiert nicht wirklich, auch wenn sich viele junge Norderstedter vielleicht mit ihren Gedanken identifizieren können und sich ebenfalls nach einem aufregenderen Leben in der benachbarten Großstadt Hamburg sehnen. Die Hauptfigur des neuen „Neon“-Podcasts „Norderstedt“ ist fiktiv, ihre Geschichte hat sich Autor Tim Sohr ausgedacht. „Norderstedt ist für mich das Symbol einer Vorstadt“, sagt der 39-Jährige. Der Redakteur der „Neon“-Online-Redaktion, die Teil des „Sterns“ ist, wuchs selbst am äußersten Stadtrand von Düsseldorf auf und kennt das Gefühl, ausbrechen zu wollen. Seit zehn Jahren lebt er in Hamburg, rund drei davon hat er beim TC Garstedt Tennis gespielt. „Daher kommt meine Verbindung zu Norderstedt“, sagt er. Der Podcast, der acht Folgen hat, schaffte es bis auf Platz eins der Apple Charts.