Norderstedter Kleptomane wurde zum Einbrecher

Norderstedt.. Wenn ein Anwalt zu Beginn des Prozesses dem Gericht eine Erklärung verliest, hat er deren Inhalt natürlich vorher mit seinem Mandanten abgesprochen. Im Fall eines 71-jährigen Angeklagten schilderte der Anwalt den Lebensweg seines Mandanten als eine endlose Krankengeschichte. Verhandelt wurde vor dem Amtsgericht Norderstedt wegen schweren Diebstahls.

„Mein Mandant war früher Alkoholiker. Dann wurde er spielsüchtig und seit mehreren Jahren leidet er an Kleptomanie“, berichtete der Anwalt. Das heißt, er stehle Sachen, die er gar nicht brauche – nur des Stehlens wegen also. Auch der Wert der entwendeten Sachen interessiere ihn nicht. Diese so genannte Impulskontrollstörung baue im seelisch Kranken eine sich steigernde Anspannung auf, die sich erst nach dem erfolgten Diebstahl wieder langsam abbaue.

Laut Anklage ist der Rentner im September 20117 zweimal nacheinander in ein leerstehendes unbewohntes Haus in Norderstedt gewaltsam eingestiegen. Den Gesamtwert der entwendeten Gegenstände rechnete die Staatsanwaltschaft auf 15.000 Euro hoch. Zur Beute zählten unter anderem 30 Armbanduhren, Modellautos und Dutzende Taschenuhren. „An seine Taten habe er keinerlei Erinnerung“, sprach der Pflichtverteidiger für seinen Mandanten. Der sei seit 30 Jahren ununterbrochen in psychiatrischer Behandlung.

„Was mir vorgeworfen wird, tut mir leid“, erklärte der ansonsten schweigende 71-Jährige, der auf dem Anklagestuhl unablässig seine Finger knetete und sichtbar zitterte. Wegen vergleichbarer Diebstahlsdelikte war der Mann vom Amtsgericht Hamburg-Altona zu einer neunmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Eine Gutachterin hatte dem Verurteilten eine verminderte Steuerungsfähigkeit und tiefgreifende depressive Störungen attestiert. Dieses Gutachten will der Amtsrichter noch einmal lesen, bevor es zum Urteil kommt.

Zunächst setzte der Richter das Verfahren aber vorläufig aus. Um dem Anklagten einen zweiten Auftritt vor Gericht zu ersparen, wird der Richter später nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen den Angeklagten erlassen, also ein Urteil nach Aktenlage ohne öffentliche Hauptverhandlung.