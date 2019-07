300 Fans feierten Abi Wallenstein in Sülfeld

Sülfeld.. Wer hat schon eine Legende im eigenen Garten. Konzertveranstalterin Barbara Schütze gleich mehrfach. Wieder einmal spielte Abi Wallenstein, die Hamburger Blues-Legende, auf seinen Gitarren den Blues im Sülfelder Schütze-Garten und mischte den melancholisch-harten Sound mit flott-frechem Boogie Woogie auf. Diesmal brachte der Mann mit dem sagenhaften Fingerpicking und der heiseren Stimme den Pianisten Günther Brackmann und den Harp-Spieler Holger Hobo Daub mit. Etwa 300 Abi-Fans wollten den Blues unter blauem Himmel, bei Bier, Wasser und Wein im idyllischen Garten unter alten Eichen hören und feierten die Musiker. Umfallen ging nicht, und wer irgendwohin wollte, stieg über Tische und Bänke.

Dicht an dicht saßen die etwa 300 Fans im Garten von Barbara Schütze und lauschten Abi.

Foto: Heike Linde-Lembke

Das Hamburger Trio mischte das Publikum denn auch entsprechend auf. Pianist Günther Brackmann hatte seinen eigenen kleinen Flügel auf die alte Gartenbühne gestellt und zauberte nicht nur den Blues aus den Tasten, sondern auch weiche lyrische Klänge, bestens geeignet, um sich mit der untergehende Sonne weg zu träumen. Wohin? Egal.

Wenn der 63-Jährige improvisiert, zeigt er berührend, was er unter der „Kraft der leisen Töne“ versteht. Er kriecht in die Saiten seines Flügels, um ihm immer mehr atmosphärisch dichte und gleichzeitig spannungsreiche Klänge zu entlocken. Holger Hobo Daub hingegen ist der Meister an der Mundharmonika, der mit seinen Soli ebenso überzeugt wie als Melodiengeber. „Hier vorn ist noch eine schöne Tanzfläche für den Boogie Woogie“, lud Abi Wallenstein die Zuhörer zum Tanz, sang und zupfte souverän den Song „Crazy Baby“, während das Publikum gleich den Rhythmus mitklatschte.

Songs wie „I Believe“, „I Want To Go Back To Chicago“, „Little By Little“ von Chuck Berry oder auch „Blue Morning In The Rain“ von Chris Rea brachten das Publikum immer mehr auf Touren. Je kühler der Abend wurde, desto mehr heizte das Trio von der Bühne ein, allen voran Energiegeber Abi Wallenstein. Der am 8. Dezember 1945 in Jerusalem geborene Musiker, der als Straßenmusiker ebenso auftritt wie bei Festivals, puscht jedes Auditorium und bringt mit seiner ausgeklügelten Mischung aus Blues und Boogie jedes Publikum von den Bänken und Stühlen.lin

Das nächste Konzert im Garten: Freitag, 30. August, 19.30 Uhr, mit Georg Schroeter am Piano und Marc Breitfelder an den Harps. Karten zu 16 Euro gibt es unter www.konzert-im-garten.de und zu 18 Euro an der Abendkasse.