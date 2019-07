Irgendeiner findet immer alles bescheuert

Das war eine außergewöhnliche Woche! Gar nicht mal wegen der gefühlten 50 Grad, die sogar im Schatten vorherrschten. Aber dass ein kontrovers diskutierter Anlass über eine Woche lang in tatsächlich jeder Ausgabe dieses „Abendblatt“-Lokalteils thematisiert wurde, daran können sich vermutlich selbst langjährigste Stammleser nicht erinnern. Eine derartige Dauerpräsenz in diesem Medium erlangt sonst nicht mal ein amoklaufendes Wolfsrudel.

Worum geht es? Eine Entscheidung auf Leben oder Tod? Sein oder Nichtsein? Nichts dergleichen – man ereifert sich über den Neuentwurf des Norderstedter Stadtlogos. Ich weiß nicht, was daraus nach dem öffentlichen Pro-und-Contra-Marathon noch werden wird. Vielleicht überarbeitet man den Neuentwurf mehrmals. Oder man belässt es beim alten Logo. Möglicherweise kreiert man ein völlig neues oder verzichtet ganz auf eines. Ganz sicher ist jedoch: Was immer letztendlich entschieden wird – es gibt garantiert Menschen, die das völlig bescheuert finden. Es gibt kein Lied, kein Bild, kein Kaffeeservice und schon gar kein Stadtlogo, das alle uneingeschränkt gut finden. Es finden ja nicht mal alle diese Kolumne gut, was zwar wiederum ich nicht gut finde, aber dennoch in aller Demut hinnehme.

Norderstedter sollten an Logo-Entscheidung beteiligt werden

Ob man das Stadtlogo befürwortet oder nicht, ist also Geschmackssache. Trotzdem, und das kann ich gut verstehen, wollen sehr viele Norderstedter doch wenigstens gefragt und an der Entscheidung über das Logo beteiligt werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Tobias Mährlein ist sogar der Ansicht: „Wenn morgen eine Wahl des zukünftigen Norderstedter Logos anstünde, dann wäre die Wahlbeteiligung wohl höher als bei der letzten Oberbürgermeisterwahl!“ Hoffentlich hat der Mann nicht Recht damit. Denn das hieße, die meisten von uns gingen nur wählen, wenn das zu Wählende nicht komplizierter ist als ein simpler Slogan auf knalligem Grund.

Was andererseits eine plausible Erklärung für den Wahlerfolg gewisser schaumschlagender Knalltüten wäre. Aber möchten wir wirklich Steuergelder für ein Wahlverfahren des Stadtlogos aufwenden? Steht dann unter dem Logo: „Dieses Logo bejahen 61 % unserer Mitbürger, 35 % finden es beknackt und 4 % haben keine Meinung dazu“?