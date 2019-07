Nützen Amazon will an die Autobahn 7

Kreis Segeberg.. Das Online-Handelsunternehmen Amazon hat Interesse an einer Gewerbefläche in Nützen. Nach Angaben der „Kieler Nachrichten“ könnte auf dem Areal ein zweites Verteilzentrum für Schleswig-Holstein mit bis zu 300 Arbeitsplätzen entstehen. Ein weiteres wird derzeit in Borgstedt bei Rendsburg gebaut. Die Anfrage ging bei der Gemeinde ein. Für das Grundstück liegt bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor.

Das Gewerbegebiet an der Autobahn 7 ist dreigeteilt. In einem Teil hat Via Solutions Nord die Autobahnmeisterei gebaut, ein weiteres Grundstück ist für den Neubau der Amtsverwaltung Kaltenkirchen-Land vorgesehen. Die dritte Fläche, an der Amazon interessiert ist, liegt am Betrieb Thomas Beton und ist etwas 6000 Quadratmeter groß. Fachleute sprechen von einer Top-Lage mit direkter Anbindung an die A 7. Anzeige HamburgerJOBS.de Bachelor of Arts in Banking & Sales bei der Hamburger Sparkasse Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr Das gesamte Gewerbegebiet befindet sich im Privatbesitz von zwei Eigentümern und muss noch erschlossen werden. Im Jahr 2012 hatte die Nützener Gemeindevertretung den Wunsch Kaltenkirchens abgelehnt, die Flächen einzugemeinden.