Was in Norderstedt kreucht und fleucht können Parkbesucher am Sonntag bei einem Aktionstag entdecken.

Norderstedt.. Vielleicht werden wir uns in einer nicht zu fernen Zukunft mit Wehmut an Zeiten erinnern, in denen uns Stechmücken und Stubenfliegen in der Wohnung geplagt haben. Denn wenn wir nicht schnell was ändern, wird es bald gar keine Insekten mehr geben – mit allen negativen Folgen für die Fauna und Flora.

Wir müssen also die Biologische Vielfalt entdecken, erleben und erhalten. Der Norderstedter Stadtpark und die Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt im Rathaus laden am Sonntag auf der Seepromenade im Park zu einem Aktionstag mit genau diesem Ziel ein. Der Tag ist Norderstedts Beitrag zu der noch bis zum Jahr 2020 laufenden UN-Dekade „Biologische Vielfalt". Geboten wird ein Programm für Kinder und Erwachsene, bei dem die verschiedenen Facetten der Biologischen Vielfalt entdeckt werden können. Beim Keschern können Wassertiere kennengelernt werden Geplant ist eine Mischung aus 15 Mitmachaktionen und Informationsständen. Dort sind Natur- und Umweltschutzvereine wie Nabu, Bund und der Verein Ossenmoorpark vertreten. Die Vereine berichten über den massiven Rückgang der Insekten, vermitteln Wissen über die Tiere und geben Tipps für den Schutz der Insekten. Mit dabei ist auch der Bauernverband, der seine Bereitschaft zum aktiven Artenschutz dokumentieren will. Selbst aktiv werden die Besucher, wenn sie Schmetterlings-Mobile aus Naturmaterialien basteln oder Samenperlen herstellen. Dabei werden Samen von Blumen mit bienenfreundlicher Blütentracht mit einer Bodenmischung vermengt, daraus Kugeln geformt, die als Samenperlen für Insekten wieder ausgesät werden. Beim Keschern können die Wassertiere des Stadtparksees kennengelernt werden. Wildkräutersalz kann man sich selbst mischen, bei der Arche Warder aus Tierwinterfell Pinsel herstellen, eine Waldrallye starten oder mit Blattgrün malen. Der Wildpark Eekholt stellt den Besuchern Fuchs und Dachs näher vor. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher mit dem Fuchsmobil des NABU Hamburg große und kleine Tiere erforschen und ein Insektenhotel bauen. „Schatzkästchen" mit Naturmotiven werden beim Kunstkreis Norderstedt gestaltet. Die Besucher können die an den Ständen gesammelten „Schätze" in dieser Box verwahren. Aktionstag Biologische Vielfalt, So 28.7., 14.00–18.00, Stadtpark Norderstedt, Seepromenade, der Eintritt ist frei.