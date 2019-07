Boogie-Woogie-Sause im Music Star

Norderstedt.. „8 to the Bar“ – im Boogie-Woogie steht das für den Boogie-Rhythmus, also acht Schläge pro Takt. Ein Gesetz, dem sich die fröhliche Hamburger Kapelle „8 to the Bar“ verpflichtet fühlt – und das schon seit Jahrzehnten. Gegründet 1985, sind die Jungs längst zu einer Hamburger Institution geworden. Heute spielen Claas Vogt (Gesang, Gitarre), Günther Brackmann (Piano, Gesang), Martin Röttger (Schlagzeug) und Arne Wessel (Kontrabass, Gesang) im Norderstedter Music Star.

In der Tradition der berühmten Hamburger Szene der frühen 70er-Jahre verbinden 8 to the Bar viele musikalische Stile zu ihrer ganz eigenen swingenden Mischung. Vorbilder sind dabei Vince Weber, Abi Wallenstein oder Otto Waalkes sowie natürlich die großen amerikanischen Helden, wie Fats Domino, Nat ‚King‘ Cole oder Chuck Berry.

Angefangen haben 8 to the Bar mit Boogie-Woogie und Blues-Songs. Im Laufe der Jahre hat sich das ursprüngliche Repertoire aber in alle Richtungen erweitert. Zu den altbewährten Stücken kamen viele jazzige Balladen, Swingtitel und Evergreens, die zum Tanzen einladen. Und wenn die drei nichts mehr hält, dann hauen sie auch den einen oder anderen Country&Western-Song raus.

8 to the Bar spielten auf großen Bühnen, Festivals und Charity-Events

Diese Mischung kommt an. In Hamburg spielten 8 to the Bar schon auf allen Straßen und Plätzen, auf großen und kleinen Bühnen, auf Festivals, Straßenfesten, Charity-Events und auf ungezählten privaten Feiern und Firmenveranstaltungen. Aber auch auf internationalen Festivals, wie dem Kemptener Jazzfrühling oder dem Jazzfestival von Ascona. Dabei musizierten sie auch mit Musikern wie Memphis Slim, Vince Weber, Luther Allison, Axel Zwingenberger, Inga Rumpf, Gottfried Böttger, Bill Hailey’s Comets, Abi Wallenstein und vielen anderen bekannten Blues-, Boogie- und Jazz-Künstlern. Und insbesondere unter den Hamburger Kollegen fand man viele Freunde, sodass 8 to the Bar heute imstande sind, auf eine große Anzahl von eingespielten Special Guests zurückgreifen zu können – so auch im Music Star.

Im Norderstedter Music-Club steht am Sonnabend, 27. Juli, gleich das nächste Konzert an – für den guten Zweck und die Aktion „Arjan loopt!“ von Arjan Meerbeek, einem Mitarbeiter der „Hopfenliebe“. Der läuft, schwimmt und strampelt sich demnächst beim Triathlon ab und sammelt in diesem Zusammenhang Spenden für die Unterstützung von Obdachlosen in Norderstedt. Im Music Star treten zwei Bands auf, eine davon ist die Norderstedter Band „Flashback“. Alle Spenden an diesem Abend gehen an Arjan.

8 to the Bar Do, 25.7., 20 Uhr; Benefizkonzert „Arjan loopt!“ Sa 27.7., 19 Uhr, Music Star, Marktplatz 11, Eintritt frei, bitte spenden!