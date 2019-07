Welches Logo passt zu Norderstedt?

Norderstedt.. Das hat die Norderstedter Stadtverwaltung wohl etwas unterschätzt: Seit das geplante neue Logo der Stadt Norderstedt öffentlich geworden ist (was es eigentlich erst im August werden sollte), reißen die Diskussionen um das künftige grafische Erkennungszeichen der fünftgrößten Stadt Schleswig-Holsteins nicht mehr ab. Und leider ist die Resonanz eher ablehnend – so etwa wie beim Gros der vielen Dutzend Leserbriefe, die das Hamburger Abendblatt zum Thema erreichten.

Die Norderstedter Politik, namentlich Tobias Mährlein (FDP) und Peter Holle (CDU), hat bereits angekündigt, dass sie in Sachen Logo das Gespräch mit der Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder suchen will. Das Ziel: Eine öffentliche Diskussion über das Logo und mehrere grafische Varianten der Umsetzung. Das von der Stadt vorgelegte Logo wurde nach Abendblatt-Informationen hingegen von einer Agentur entworfen im Auftrag einer Arbeitsgruppe der Verwaltung, die sich seit längerer Zeit mit dem neuen Internetauftritt der Stadt, einer Norderstedt-App und dem Neuentwurf eines Logos beschäftigt.

Dem Streben der Kommunalpolitik nach öffentlicher Diskussion über neue Varianten des Logos kommt am Montag ein in Norderstedt nicht ganz Unbekannter nach. Günther Döscher (77) besucht die Redaktion des Abendblattes an der Rathausallee. Er klappt die Seiten seiner ärmellosen Weste beiseite und macht den Blick frei für das weiße T-Shirt darunter. Mittenmang prangt darauf ein Logo. „Norderstedt...auf Kurs“ steht da weiß und schwarz auf blau, weiß und rot. Dazu eine stilisierte Windrose, die deutlich den angesprochenen Kurs vorgibt – Richtung Norden. Oder nach oben, in Richtung Erfolg. „Das ist meine Idee für ein passendes Logo für unsere Stadt!“, sagt Döscher und lacht.

Da kommt also irgendeiner daher und bastelt zu Hause ein Logo – und das soll dann besser sein als das von Profis gestaltete? Nun, zunächst ist Döscher nicht irgendeiner, sondern ein Norderstedter Ex-Journalist (Norderstedter Anzeiger), derzeitiger Autor und Verlagsleiter (Kadera Verlag) und früherer Kommunalpolitiker (2003 bis 2008 für FDP und CDU). Und außerdem hat Döscher das mit dem T-Shirt und dem Logo schon mal gebracht – exakt vor 25 Jahren und mit durchschlagendem Erfolg.

Als das über alle Stadtgrenzen hinaus bekannte Arriba Erlebnisbad vor einem Vierteljahrhundert ein neues Logo suchte und bei einer Agentur in Auftrag gegeben hatte, da machte sich Günther Döscher an die Arbeit, bedruckte das T-Shirt mit dem Ergebnis und lief dem damaligen Stadtwerke-Leiter Volker Hallwachs damit entgegen. „Der sah das Logo und sagte: Das sieht ja viel toller aus!“, sagt Döscher. Der Rest ist Geschichte. Das Döscher-Logo ist heute noch Erkennungszeichen des Spaß-Bades. „Die Agentur musste meinen Entwurf damals verfeinern. Und ich bekam 5000 Mark für die Idee!“

Ein Logo müsse etwa über die Stadt erzählen, findet er. Deswegen fänden sich in seinem Entwurf die Schleswig-Holsteinischen Landesfarben wieder. „Der Name Norderstedt ergebe sich aus der geografischen Lage der Stadt – nördlich von Hamburg. Das Rot im Süden des Logos symbolisiere auch Hamburg (rote Landesfarbe). Rot stehe aber auch für Liebe, Leben, Dynamik in einer aktiven Region. ,Auf Kurs’ – das heißt, dass wir verstanden haben, wo es hingehen soll. Wir haben ein Ziel! Das protzt nicht so wie einst die ,Idee voraus’, sondern zeigt Aufgeschlossenheit für die Zukunft“, erläutert Döscher. Aus seiner Sicht lasse sich das Logo auch gut als Button für Apps oder für den digitalen Gebrauch in den Sozialen Medien verwenden. „Durch seine in sich geschlossene Gestaltung lässt es sich in andere Objekte einfügen, ohne deren Linie zu stören.“

Döschers Beitrag wird die öffentliche Diskussion um das passende Logo für Norderstedt weiter anfachen. Und das ist gut so, weil es den Norderstedtern offenbar sehr wichtig ist.