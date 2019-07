Dunja Rajter liest beim Karl-May-Fest

Bad Segeberg.. Die Amerikaner haben Batman, Superman und Tarzan, die Franzosen Asterix und Obelix, die Deutschen haben – Winnetou. „Für die Deutschen ist Winnetou tatsächlich wie Superman“, sagt Robin Leipold, Kurator im Karl-May-Museum Radebeul. Warum das so ist, wird am Wochenende in der deutschen „Winnetou-Stadt“ Bad Segeberg erklärt: Der kanadische Autor Drew Hayden Taylor, selbst Angehöriger der indigenen Völker (First Nations) seines Heimatlandes, ist der deutschen Indianerliebe nachgegangen und hat darüber einen 45-minütigen Dokumentarfilm gedreht. Gezeigt wird der Film erstmals während des Karl-May-Festes 2019 am Sonnabend, 27. Juli, um 11.30 Uhr im Vitalia Seehotel. TV-Premiere ist erst am Montag, 2. September, um 19.20 Uhr auf History.

Der kanadische Autor Drew Hayden Taylor (links) begibt sich auf die Spuren der deutschen Indianerliebe. Die deutsche TV-Premiere der 45-minütigen Dokumentation (Originaltitel: "Searching für Winnetou") läuft am fiktiven 145. Todestag Winnetous, Montag, 2. September 2019, um 19.20 Uhr auf History. Taylor ist selbst Angehöriger der First Nations.

Foto: A+E Networks Germany/The History Channel

Die Rolle der Indianer wird glorifiziert, seitdem es bewegte Bilder auf der Leinwand gibt. Westernfilme sind zwar ein aussterbendes Genre, in Deutschland jedoch ist die Liebe ungebrochen. Das liegt nicht zuletzt an Karl May, dem vor allem in Bad Segeberg seit 67 Jahren ein lebendiges Denkmal gesetzt wird. Kein Sommer ohne Winnetou, jener Figur, die Karl May erfunden hat, um seinen Reiseerzählungen Leben einzuhauchen. Für viele Deutsche ist Winnetou der Held ihrer Kindheit. Drew Hayden Taylor hat versucht, das Phänomen zu ergründen, ist auf Spurensuche gegangen und hat untersucht, was Winnetou und die nordamerikanischen Indianer gemeinsam haben. Natürlich weilte er zu diesem Zweck auch in Bad Segeberg. Interviewt hat er unter vielen anderen auch den Berufs-Winnetou schlechthin: Gojko Mitic, der in den Winnetou-Filmen der 1960er-Jahre kleine Indianerrollen spielte, im DDR-Film schließlich zum Indianer-Star aufstieg und von 1992 an 16 Jahre lang den Winnetou in Bad Segeberg spielte.

In den Filmen "Winnetou - 1. Teil und "Unter Geiern" spielte Dunja Rajter 1963 und 1964 die Barfrau Belle. Hier zusammen mit Lex Barker, der in "Winnetou - 1. Teil" Old Shatterhand spielte.

Foto: ARCHIV / Frank Knittermeier

Für das in Göttingen ansässige Karl-May-Archiv ist Taylors Film eine wunderbare Bereicherung: Er passt haargenau in das Programm des dreitägigen Karl-May-Festes von Freitag, 26. bis Sonntag, 28. Juli. Es bietet für Fans des Schriftstellers und für Anhänger der Karl-May-Spiele viele Höhepunkte. Diesjähriges Motto: „100 Jahre Lex Barker“. Als besonderer Gast wird die Sängerin und Schauspielerin Dunja Rajter erwartet, die eine ganz besondere Karl-May-Vergangenheit hat: In den Filmen „Winnetou – 1. Teil“ von 1963 und „Unter Geiern“ von 1964 spielte sie das Barmädchen Belle, bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg hatte sie 2003 in „Old Surehand“ und 2012 in „Winnetou II“ Gastrollen. Sie erinnert am Sonnabend, 27. Juli, von 16 bis 17 Uhr an ihre Karl-May-Zeit und liest aus ihrem im Karl-May-Verlag erschienen Buch „Nicht nur aus Liebe weinen“. Zusammen mit anderen erzählt sie von 20 Uhr an unter dem Motto „Mein Bruder – Für immer!“ unbekannte Geschichten über Karl May.

Weitere Höhepunkte des dreitägigen Festes sind die lange Karl-May-Nacht am Freitag, 26. Juli, mit Buchpräsentationen, Filmvorführungen, Talkrunden und Vorträgen (19 Uhr), die Karl-May-Sammlerbörse am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr, die Enthüllung einer Old-Shatterhand-Büste (Sonnabend, 10 Uhr), eine Karl-May-Auktion (Sonnabend, 13 bis 15 Uhr), eine Autogrammstunde mit Joshy Peters und Raúl Richter (Sonnabend, 10.45 Uhr), eine virtuelle Hausführung bei Lex Barker (Sonntag, 16 Uhr) sowie die Filmvorführung „Erinnerungen an Artur Brauner“, Sonntag, 15 Uhr.

Das nächste Karl-May-Fest findet übrigens in Montenegro statt, dem Schauplatz einiger Karl-May-Filme.

Karl-May-Fest 2019 im Vitalia

Seehotel, Am Kurpark 3, in Bad Segeberg am Freitag, 26. Juli, (Beginn: 16 Uhr), am Sonnabend, 27. Juli, (9 Uhr) und am Sonntag, 28. Juli, (14.45 Uhr). Eintritt für alle drei Tage: 60 Euro.