Tangstedt Am Sonntag wird an der „Kiesa“ Müll gesammelt

Je voller die Strände, desto größer ist im Sommer das Müllproblem an der Costa Kiesa.

Facebook-Aufruf: Initiative will Strände und Wege an der Costa Kiesa in Tangstedt von Abfall befreien und hofft auf viele Unterstützer.