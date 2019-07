Norderstedt Unbekannte randalieren in der Tennishalle

Albert Klotz, Vorsitzender des TC am Falkenberg, hat die Verwüstung entdeckt, die Unbekannte am ersten Juliwochenende angerichtet haben.

Unbekannte richten in der vom TC am Falkenberg genutzten Halle Chaos und großen Schaden an. Kripo sichert Fingerabdrücke und DNA-Spuren.