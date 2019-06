Parkscheibe nicht vergessen: Rathausmitarbeiter Mario Kröska kündigt auf der Rathausallee die Einführung der Parkgebührenregelung an. Zwei Stunden sind kostenfrei, dann muss der Wagen weg.

P+R-Parkplätze und Tiefgaragen in Norderstedt werden kostenpflichtig – und ab sofort gilt an den Straßen in der Stadt die Parkscheibenpflicht.