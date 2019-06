Norderstedt Die Strom-Profis liefern in die ganze Welt

Notstromaggregate des Norderstedter HPS sorgen weltweit in Krankenhäusern, Bahnhöfen und Flughäfen für Versorgungssicherheit.

Selbst in der heiligen Moschee in Mekka stehen Stromaggregate von Hanseatic Power Solutions (HPS), die ihren Firmensitz in Norderstedt hat.