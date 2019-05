Bildung Norderstedt: Musikschule will Gebühren um 5 Prozent erhöhen

Soll teurer werden: Die Musikalische Früherziehung in Norderstedt.

Wer in Norderstedt ein Instrument lernen, im Chor singen oder seine Kinder früh an Musik heranführen will, muss künftig mehr Geld dafür ausgeben.