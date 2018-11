Sehen sich in der Pflicht zu helfen (v. l.): Marc Muckelberg (Grüne), Miro Berbig (Die Linke), Christine Böttcher (Grüne) und Thomas Thedens (Freie Wähler).

Parteienbündnis in der Stadtvertretung fordert verstärkte Aufnahme von Menschen in Not. Initiative für Antrag von Christine Böttcher.