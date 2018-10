Norderstedt Wohnanlage am Ochsenzoll-Kreisel geplant

An der Ecke Langenhorner/Segeberger Chaussee, wo jetzt noch Kamin- und Kachelöfen verkauft werden, sollen Wohnungen gebaut werden.

Ein Investor will 86 Wohnungen am viel befahrenen Verkehrsknoten in Norderstedt bauen, knapp ein Drittel öffentlich gefördert.