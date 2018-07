Foto: A3322 Kinowelt / dpa

In dem Film „Geliebte Clara“ spielt Martina Gedeck die Ehefrau von Robert Schumann (Pascal Greggory). Am Mittwoch kommt die Schauspielerin nach Pronstorf und liest von 20 Uhr an eine Hommage an den romantischen Komponisten, dem der Schwerpunkt des diesjährigen Musik-Festivals gewidmet ist Foto: A3322 Kinowelt / dpa