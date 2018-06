21 Jahre alter Schläger zeigt vor Gericht keine Reue

Amtsrichterin verurteilt den Angeklagten zu Jugendarrest und Bewährungsstrafe. Außerdem muss er 5800 Euro an seine Opfer zurückzahlen

Norderstedt. Wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat ein Jugendschöffengericht einen 21-Jährigen zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Zudem muss er einen vierwöchigen Jugendarrest absolvieren und bekommt einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Außerdem hat er 5800 Euro an sein Opfer zurückzuzahlen.

In ihrer mündlichen Urteilsbegründung ließ es die Vorsitzende Richterin Claudia Naumann nicht an Deutlichkeit fehlen. Sie nannte es erschreckend, dass der Angeklagte vor Gericht keinerlei Mitleid mit dem Opfer gezeigt habe, keine Reue erkennen ließ und sich beim Opfer auch nicht entschuldigt habe.

Nach den Erkenntnissen des Gerichts hatte der 21-Jährige drei Gleichaltrige im vorigen Juni überredet, einem „Scheißtyp etwas auf die Fresse zu geben“, weil der seinen jüngeren Bruder angeblich mit Drogen versorgen würde. Ohne selbst genau zu wissen, wie er den Dealer bestrafen wollte, sei er mit den anderen zu einem Hochhaus in Hen­stedt-Ulzburg gefahren. Seinen Komplizen versprach er jeweils 600 Euro als Belohnung. Der Angeklagte konnte sich deshalb so großzügig zeigen, weil er bei vorigen Besuchen beim Opfer mitbekommen hatte, dass der zu Hause einen Mini-Tresor besitzt.

In der Beweisaufnahme wurde deutlich, dass der Angeklagte seine Komplizen über den Zweck des Besuches sehr genau informiert hatte. „Ich hab dabei nicht großartig über die Geschichte nachgedacht“, erinnerte sich einer. Es sollte nach seinen Worten jedenfalls wie ein Raubüberfall aussehen.

Aus dem Tresor stahl der Angeklagte 5800 Euro

Vor der Wohnungstür hatten sich die Männer mit Sturmhauben und Sonnenbrillen maskiert. Nachdem das ahnungslose Opfer die Tür geöffnet hatte, stürzten sich die Männer auf den 22-Jährigen. Der wehrte sich anfangs mit einem Baseballschläger – vergeblich. Nach einem wilden Handgemenge klebten sie dem Überfallenen Augen und Mund mit einem Panzertape zu. Währenddessen hatte der Angeklagte den herumliegenden Tresorschlüssel entdeckt. Seine Beute: 5800 Euro. Außerdem packten die Täter 40 PC-Spiele ein. Den Tresor warf der Angeklagte auf der gemeinsamen überstürzten Flucht in eine Hecke.

Von dem versprochenen Geld haben die Komplizen keinen Euro gesehen. Der Angeklagte mietete sich noch am selben Abend für 700 Euro eine Lounge in einer Disco und ließ sich jede Flasche Wodka 150 Euro kosten. „Da war ich in Angeberlaune“, erinnerte er sich vor Gericht. Das restliche Geld habe er privat verbraucht.

Bei den polizeilichen Vernehmungen hatten die Komplizen des Angeklagten nach anfänglichem Leugnen ihre Beteiligung gestanden. Sie müssen sich in Kürze wegen gemeinschaftlichen besonders schweren Raubes vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Einer 22 Jahre alten Studentin, die die Männer zum Tatort in Henstedt-Ulzburg gefahren hatte, wird dann Beihilfe vorgeworfen. Dem Angeklagten attestierte die Staatsanwältin eine ausgesprochen deutliche Reifeverzögerung.

( olz )

