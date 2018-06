Pastor Christian Stehr verlässt die Vicelin-Schalom-Kirche

Der Geistliche war 25 Jahre Seelsorger im Haus am Lütjenmoor 13 in Norderstedt. Er übernimmt jetzt neue Aufgaben als Vertretungspastor

Norderstedt. Seine Wehmut kann er nicht verbergen. Schließlich war Christian Stehr 25 Jahre Pastor der Vicelin-Schalom-Kirche. Am Sonntag geht er. Im Abschieds-Gottesdienst in der Vicelin-Kirche am Immenhorst 3, Beginn 15 Uhr, wird Propst Karl-Heinrich Melzer ihn von seinem Amt entpflichten. Nach einer sechsmonatigen Krankheit übernimmt der 57-Jährige als Vertretungspastor im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein nun neue Aufgaben. Ihm soll ein Pastor im Probedienst folgen.

„Die Krankheit war ein großer Einschnitt, und ich stand vor der Frage, wie ich mein Leben gestalten will“, sagt Christian Stehr. Der angedachte Neubau des Schalom-Hauses, der zum Umbau wurde und die Pleiten und Pannen, die dieser Umbau nach sich zog, raubten Christian Stehr Kraft und Zuversicht. Nicht mehr die Seelsorge stand im Vordergrund seiner Arbeit, sondern er musste sich um Baugerüste, Handwerker und Wassereinbrüche kümmern. „Das war der Auslöser für meinen Burn-out“, sagt er. Mit Gemeinde und Kirchenkreis habe er entschieden, die Pastorenstelle an der Vicelin-Schalom-Kirche gegen die eines Vertretungspastors für den Kirchenkreis zu tauschen. „Ich gehe überall dorthin, wo eine Pastorenstelle befristet besetzt werden soll“, sagt Stehr. Der Vorteil: Er ist von Verwaltungsaufgaben befreit. „Als Vertretungspastor bin ich wieder wirklich Pastor und Seelsorger und für die Menschen da“, freut sich Christian Stehr auf seine neue Aufgabe.

Zudem müsse sich die Vicelin-Schalom-Kirche neu orientieren. „Genau wie ich, aber wir müssen das getrennt voneinander machen, denn bleibe ich hier, gehe ich immer wieder in den seit 25 Jahren eingefahrenen Gleisen“, ist Christian Stehr überzeugt.

Angefangen hatte alles Weihnachten 1993. Christian Stehr wurde Nachfolger von Pastor Helmut Frenz, und das in einer Zeit, in der sich die Schalom-Kirche den Ruf einer „roten Kapelle“ bei den Behörden „erarbeitet“ hatte. Die Kirche gewährt verfolgten Menschen Kirchen-Asyl, egal welcher Religion und Nation. Das machte das Gotteshaus am Lütjenmoor 13 weit über Norderstedt hinaus bekannt und für den Berufsanfänger Christian Stehr interessant.

„Ich habe das soziale und gesellschaftspolitische Engagement der Schalom-Kirche, die nach der Fusion mit der Vicelin-Kirche im Jahr 2000 zur Vicelin-Schalom-Kirche wurde, immer geschätzt. Hier konnte ich Menschen helfen, die in Not waren“, sagt der 57-Jährige. Er fühlte sich frei, denn „hier durfte ich auch mal schräge Witze im Gottesdienst machen, es ist eine Gemeinde ohne Dogma“, sagt der scheidende Pastor.

„Ich wollte schon Ende 1999 die Pfarrstelle wechseln, doch dann kam die Fusion von Vicelin und Schalom, und das wollte ich gern mitgestalten“, sagt Stehr. Heute sei er mit der Kultur der Gemeinde verwachsen, aber gerade das sei jetzt für ihn Anlass, sie zu verlassen und den Weg für neue, andere Ideen zu bereiten. Er liebe es zwar, neue Ideen zu entwickeln, aber dafür brauche er jetzt auch eine neue Basis. „Ich danke allen in der Gemeinde, dass sie mir die Freiheit gaben, auch mal quer zu denken“, sagt Christian Stehr.

Abschieds-Gottesdienst, Sonntag, 1. Juli,

15 Uhr, Vicelin-Kirche, Immenhorst 3.

