Die Schauspielerin und Sängerin gibt am Freitag und Sonnabend Autogramme und signiert ihre Biografie „Nur nicht aus Liebe weinen“

Dunja Rajter sorgte vor 15 Jahren als Saloon-Wirtin Mutter Thick für Stimmung am Kalkberg Foto: KNITTERMEIER

Stargast Dunja Rajter ist wieder am Kalkberg in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Nach zwei umjubelten Auftritten als Mutter Thick in der Inszenierung „Old Surehand“ (2003) und 2012 in „Winnetou II“ als Voodoopriesterin Marie Laveau im Freilichttheater am Kalkberg kommt Dunja Rajter jetzt nach Bad Segeberg zurück. Sie gibt Autogramme und signiert ihre Biografie „Nur nicht aus Liebe weinen“. Die Termine sind Freitag von 19 bis 20 Uhr, Sonnabend von 14 bis 15 Uhr und von 17.15 bis 18 Uhr.

Dunja Rajter freut sich, wieder an ihrer alten Wirkungsstätte zu sein: „Für mich ist es wie ein nach Hause kommen. Ich freue mich darauf, an den Kalkberg zurückzukehren.”

Mit dem Thema Karl May ist die Schauspielerin und Sängerin eng verbunden. Sie spielte in den Filmen „Winnetou I” und „Unter Geiern” mit Leinwand-Legenden wie Pierre Brice, Lex Barker und Stewart Granger.

Parallel zu ihrer Gesangskarriere in Deutschland machte sie sich auch in mehreren Spielfilmen („Der Beginn”, „Mord in bester Gesellschaft”, „Kreuzfahrt ins Glück”) und zahlreichen anderen Produktionen einen Namen.

Ihre Biografie „Nur nicht aus Liebe weinen“ erschien Anfang des Jahres im Adeo-Verlag.

