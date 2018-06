Oldtimer-Treff mit Picknick im Norderstedter Stadtpark

Norderstedt. Oldtimer sind wie gute alte Erinnerungen, sagt Klaus-Jürgen Bahrke. „An den Großvater, der noch mit seinem alten VW durch die Gegend gefahren ist – zum Beispiel.“ Bahrke ist Oldtimer-Enthusiast. Und am Sonntag lädt er wieder zum Oldtimer-Picknick in den Norderstedter Stadtpark. Ein Stelldichein der Automobilgeschichte. Und ein Klönschnack für Menschen mit Benzin im Blut.

Bis zu 300 alte Fahrzeuge werden auf der Seepromenade des Norderstedter Stadtparks erwartet. Für die Zuschauer wird der Ausflug in den Stadtpark eine Zeitreise in die eigene mobile Geschichte. Klaus-Jürgen Bahrke vom Veteranen-Fahrzeug-Verband ist seit 18 Jahren mit seinem Oldtimer-Club Pinneberg Mobil eine Institution in der norddeutschen Oldtimer-Szene. Bahrke kommt in der Regel mit einem Veteran, der ihm schon seit 50 Jahren treue Dienste leistet – ein Ford aus dem Jahr 1932, mit dem er schon bis nach Shanghai gefahren ist.

Aus allen Teilen Norddeutschlands kommen die anderen Teilnehmer. Zu sehen ist meist alles, was das für Oldtimer schlagende Herz begehrt. Etwa der „Kleine Lloyd“: Der LP 400 war das kleinste und schlichteste Modell aus dem Borgward-Konzern. Vielleicht auch ein Packard mit seinem Reihen-Achtzylinder-Motor. Immer dabei sind auch wieder jede Menge vor Chrom strotzende US-Straßenkreuzer und etliche Porsche.

Teilnehmen können beim Picknick grundsätzlich alle, die ein Fahrzeug bis zum Baujahr 1985 besitzen. Wohlgemerkt: Fahrzeug. Nicht nur Autos werden zu sehen sein. Auch Motorräder, teilweise aus der Vorkriegszeit, so um das Baujahr 1914. Und auch die historischen Fahrräder werden ihren Platz am Stadtparksee haben. Drahtesel wie das Adler-Fahrrad aus dem Jahr 1935, das die Schaltung in der Tretnarbe und eine Karbitlampe hat. Victoria-Räder aus den 50er-Jahren werden erwartet und auch Miele-Räder – ja, die konnten nicht nur Waschmaschinen, die bauten damals auch Zweiräder. Oldtimer-Picknick heißt die Veranstaltung übrigens, weil alle Teilnehmer Kaffee und Kuchen bekommen. Ehrensache für den Veranstalter. Denn viele nehmen lange Anfahrtswege in Kauf, um dabei zu sein.

Oldtimer-Picknick im Stadtpark, Sonntag, 1. Juli, 11 bis 18 Uhr, Einfahrt über Stormarnstraße, Teilnahme und Besuch kostenfrei.

( abm )

