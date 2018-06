Foto: Andreas Burgmayer

Diesel-Fahrverbot auf der Ohechaussee: Detlev Grube, Vorsitzender der Grünen in Norderstedt, lehnt am Schadstoff-Messgerät des Landes an der Ohechaussee. Er schlägt vor, dass die Stadt ein Signal an die Autoindustrie sendet und ein Fahrverbot nach Hamburger Vorbild verhängt