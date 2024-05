Hannover. Die Grünen-Politikerin Kollenrott wird in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt. Das Entsetzen ist groß - auch bei Niedersachsens Vize-Regierungschefin.

Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin, Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne), hat den Angriff auf ihre Parteikollegin Marie Kollenrott verurteilt. „Der feige Angriff auf Marie Kollenrott erschüttert und erschreckt mich zutiefst“, sagte sie am Sonntag. Die Landtagsabgeordnete war am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Göttinger Innenstadt angegriffen und verletzt worden.

Dieser und ähnliche Übergriffe auf engagierte Politikerinnen und Politiker seien längst keine Einzelfälle mehr. „Das ist zutiefst erschreckend“, sagte Hamburg. Die Attacken hätten einzig als Ziel, Menschen einzuschüchtern. Es seien direkte Angriffe auf die Demokratie. Alle seien gefordert, in diesen Zeiten zusammenzuhalten und den Feinden der Demokratie deutlich zu entgegnen: „Bis hierhin und nicht weiter.“

Ein Mann hatte Kollenrott nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen. Sie erlitt demnach leichte Verletzungen an den Armen. Beamte nahmen den mutmaßlichen Angreifer kurz danach in Tatortnähe fest. Sie stellten die Identität des 66-Jährigen fest und ließen ihn danach wieder frei. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

