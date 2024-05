Braunschweig (dpa/lni). Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bastelt Eintracht Braunschweig am Kader für die neue Saison. Am Freitag kam ein neuer Stürmer.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den ungarischen Stürmer Levente Szabo vom dreimaligen Landesmeister Fehervar FC verpflichtet. Der 24 Jahre alte und 1,95 Meter große Angreifer unterschrieb in Braunschweig einen Zweijahresvertrag. Das gab der Club am Freitag bekannt.

Szabo wurde beim Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgebildet und spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Erstliga-Club Diosgyööri VTK. „Levi wird uns eine physische Komponente als Zielspieler geben, die wir im Angriff unbedingt haben wollen“, sagte Sportdirektor Benjamin Kessel.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-150400/2 (dpa)