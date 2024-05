Steinhude (dpa/lni). EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen und CDU-Parteichef Friedrich Merz kommen rund zwei Wochen vor der Europawahl nach Niedersachsen. Am Freitag um 15.00 Uhr werden sie in Steinhude (Region Hannover) erwartet. An der Veranstaltung nehmen ebenfalls CDU-Landesvorsitzender Sebastian Lechner und Europaabgeordneter David McAllister teil, der CDU-Spitzenkandidat in Niedersachsen ist. Mit McAllister, Lena Düpont und Jens Gieseke stellt die CDU in Niedersachsen derzeit drei EU-Abgeordnete.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-140212/3 (dpa)