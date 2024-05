Einbeck (dpa/lni). Zwei Kita-Kinder und ihre Betreuerin gehen über eine grüne Ampel und werden dabei von einem Auto erfasst. Was ist passiert?

Bei einem Verkehrsunfall an einem Kindergarten sind eine Frau und zwei Kinder teils schwer verletzt worden. Eine 85 Jahre alte Autofahrerin übersah eine rote Ampel, an der die drei Unfallopfer gerade eine Hauptstraße im südniedersächsischen Einbeck nördlich von Northeim überquerten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 39 Jahre alte Betreuerin sowie ein vierjähriger Junge wurden nach dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein vierjähriges Mädchen wurde nur leicht verletzt.

Die Hauptstraße war wegen des Unfalls für circa zwei Stunden gesperrt. An dem Auto entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-138724/2 (dpa)