Hannover/Bremen (dpa/lni). Starkregen und Gewitter machen eine Pause: Ein Tiefdruckgebiet verlagert sich in Richtung Ostsee und macht Raum für freundlicheres und trockeneres Wetter.

Nach einem nassen und stürmischen Mittwoch verlagert sich das Tiefdruckgebiet zunehmend Richtung Ostsee und trockenere Luft strömt nach Bremen und Niedersachsen. Es gebe im Laufe des Tages noch eine geringe Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Gewitter und Starkregen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Insgesamt lockere das Wetter aber auf bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad.

Die Lagedienste der Polizei berichteten am Morgen von einer ruhigen Nacht ohne wetterbedingte Einsätze. Auch in der Nacht zum Freitag soll es überwiegend trocken bleiben mit klarem Himmel und vereinzelt Nebel und Wolkenfeldern. Am Freitag wird laut Vorhersage im Nordosten ein freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken erwartet. Vom Süden her werde ziehe es aber wieder zu und die Wahrscheinlichkeit von Schauern und Gewittern steige wieder an.

