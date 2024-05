Emden (dpa/lni). Mit „Sterben“ als bester Film gewann Lars Eidinger erst kürzlich die Goldene Lola beim Deutschen Filmpreis. Nun erhält der Schauspieler eine weitere renommierte Auszeichnung in Ostfriesland.

Der Schauspieler Lars Eidinger erhält den Emder Schauspielpreis 2024. Für seine herausragende schauspielerische Leistung bekommt der 48-Jährige die Auszeichnung beim 34. Internationalen Filmfest Emden-Norderney Anfang Juni, wie die Festivalleitung am Mittwoch in der ostfriesischen Seehafenstadt mitteilte. Eidinger soll den Schauspielpreis bei der Verleihung am 9. Juni im neuen Emder Festspielhaus am Wall persönlich entgegennehmen. Der Emder Schauspielpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

„Wir freuen uns sehr, mit Lars Eidinger einen der vielseitigsten deutschen Schauspieler mit unserem Preis auszeichnen zu dürfen“, sagte Festivalleiter Edzard Wagenaar in einer Mitteilung. Der Emder Schauspielpreis wird in diesem Jahr zum zwölften Mal vergeben. Zu den bisher damit ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern gehören unter anderem Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, Jürgen Vogel, Meret Becker und Moritz Bleibtreu, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhielt.

Mit der Auszeichnung ist auch eine filmische Hommage verbunden. Sechs Filme und Fernsehproduktionen mit Eidinger werden im Festivalprogramm zu sehen sein, darunter das Drama „Sterben“ (2024) von Regisseur Matthias Glasner über den Alltag einer zerrütteten Familie. Der dreistündige Film wurde kürzlich beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola als bester Spielfilm ausgezeichnet. Außerdem werden unter anderem der Film „Nahschuss“ (2021) und der Tatort „Borowski und der stille Gast“ (2012) mit Eidinger gezeigt.

Das Internationale Filmfest Emden-Norderney ist eines der größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. Eröffnet wird es in diesem Jahr am 5. Juni.

