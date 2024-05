Osnabrück. Der Deutsche Landkreistag hat sich besorgt über die zunehmende Wohnungsnot an den Küsten geäußert. „Nicht nur auf Sylt, in fast allen Küstenregionen sind Mietwohnungen etwa für Angestellte im Tourismus und im Einzelhandel brutal knapp geworden“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Olaf Henschen, Geschäftsführer der Gesellschaft Wohneck, die sich um soziale Wohnraumlösungen in Nordfriesland kümmert, sagte der Zeitung: „Wir haben 700 Leute auf unseren Bewerberlisten, ganz viele von ihnen sind wirklich akut von Wohnungsnot bedroht.“

Der Deutsche Landkreistag hat sich besorgt über die zunehmende Wohnungsnot an den Küsten geäußert. „Nicht nur auf Sylt, in fast allen Küstenregionen sind Mietwohnungen etwa für Angestellte im Tourismus und im Einzelhandel brutal knapp geworden“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). Olaf Henschen, Geschäftsführer der Gesellschaft Wohneck, die sich um soziale Wohnraumlösungen in Nordfriesland kümmert, sagte der Zeitung: „Wir haben 700 Leute auf unseren Bewerberlisten, ganz viele von ihnen sind wirklich akut von Wohnungsnot bedroht.“

Sager betonte, die Bauvorschriften seien viel zu streng. „Die Ampel-Regierung muss Rahmenbedingungen schaffen, damit schneller und billiger gebaut werden kann“, forderte er. Nach Henschens Angaben herrscht inzwischen nicht nur in Touristen-Hotspots, sondern auch in ländlichen Regionen am Meer Wohnungsknappheit. Die Bautätigkeit sei fast zum Erliegen gekommen, weil unklar sei, ob die Ampel-Regierung die Baustandards senken werde: „Es fehlt Verlässlichkeit und Planungssicherheit.“

© dpa-infocom, dpa:240522-99-120019/3 (dpa)