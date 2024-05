Hannover (dpa/lni). Wenn es im Kopfbereich wehtut, sind Frauen häufiger die Leidtragenden. Zahlen der Techniker Krankenkasse zeigen das ungleiche Verhältnis in Niedersachsen deutlich.

Frauen in Niedersachsen werden doppelt so häufig mit Kopfschmerzen und Migräne diagnostiziert wie Männer. Das geht aus einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) zum Jahr 2022 hervor, die die Versicherung am Freitag bekannt gab. Demnach litten 18,4 Prozent der weiblichen TK-Versicherten 2022 an Schmerzen im Kopfbereich, während es bei den Männern nur knapp neun Prozent waren.

Im Schnitt klagten damit 13,7 Prozent der TK-Mitglieder über Kopfschmerzen, wobei knapp die Hälfte von ihnen wegen Migräne ärztlich behandelt wurde. Im Vergleich zum Jahr 2019, als die TK noch 11,9 Prozent an Betroffenen zählte, stieg der Anteil von Menschen mit Kopfschmerzen oder Migräne also an.

