Hannover/Braunschweig (dpa/lni). Die Polizei hat am Himmelfahrtstag in Niedersachsen nach einer ersten Bilanz nur wenige Straftaten verzeichnet. Allein in Braunschweig seien wegen des sonnigen Wetters am Vatertag Tausende von Menschen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Prinz-Albrecht-Park hätten die Beamten am Donnerstag zu Spitzenzeiten rund 4000 Menschen zählen können. Überwiegend verlief es demnach friedlich, die Einsatzkräfte schlichteten jedoch zahlreiche verbale Streitigkeiten, es gab auch einige Straftaten. Auch in anderen Regionen waren viele Menschen mit Bollerwagen oder Fahrrädern unterwegs.

Die Polizei Braunschweig zählte zunächst fünf Körperverletzungen, einen Diebstahl und eine Beleidigung gegenüber Polizeibeamten. Sechs Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es nur vereinzelt zu Streitigkeiten, die meist ohne körperliche Auseinandersetzung gelöst wurden. Ein 54-Jähriger aus Papenburg wurde aber nach einem Streit mit seiner Frau in Gewahrsam genommen. Im Raum Hildesheim feierten die Menschen nach Polizeiangaben ausgelassen und überwiegend friedlich.

Im Landkreis Stade waren laut Polizei bis zu 3000 Menschen auf Ausflügen mit Bollerwagen und Alkohol unterwegs. Überwiegend verliefen die Feiern friedlich, es kam zu kleineren Auseinandersetzungen. Neun Körperverletzungen, eine Sachbeschädigung und sieben Fälle von Hausfriedensbruch verzeichnete die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien von fast 50 Menschen fest und erteilten 14 Platzverweise.

© dpa-infocom, dpa:240510-99-981867/3 (dpa)