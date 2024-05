Hemmoor (dpa/lni). Ein Mann kommt am Ende einer Kurve mit seinem Motorrad von der Straße ab. Er überschlägt sich mehrfach.

Ein 59-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag mit seinem Motorrad überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der Mann kam bei Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) von der Landstraße ab, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Er sei mutmaßlich zu schnell in eine Kurve gefahren und gegen eine Uferböschung geprallt. Er habe sich bei dem Unfall überschlagen und sei etwa 20 Meter entfernt im Graben zum Liegen gekommen. Der 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle sei Kraftstoff ausgelaufen. Am Motorrad entstand den Angaben zufolge ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

