Köln. Im DFB-Pokal sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nicht zu schlagen. Im Endspiel siegt die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot gegen Meister FC Bayern.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum zehnten Mal nacheinander den DFB-Pokal gewonnen. Beim 2:0 (2:0) gegen den FC Bayern München am Donnerstag in Köln trafen Jule Brand (14. Minute) und Dominique Janssen (40.) für den VfL, der in seinem Lieblingswettbewerb bereits das 50. Spiel in Serie für sich entschied. Das Team aus Niedersachsen verhinderte im Endspiel vor 44 400 Zuschauern zugleich das mögliche Double für den deutschen Meister aus München. Insgesamt war es bereits der elfte Pokalsieg für Wolfsburg, seit 2013 konnten sie sich lediglich 2014 nicht durchsetzen.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-976455/3 (dpa)