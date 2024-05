Wilsum (dpa/lni). Ein Kind ist auf einem Campingplatz in Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim) von einem Wohnmobil angefahren und verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber traf am Donnerstagnachmittag am Unfallort ein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie schwer das Kind verletzt wurde, war zunächst noch nicht bekannt. Auch das genaue Alter und der genaue Unfallhergang waren noch nicht bekannt.

