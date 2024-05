Bremen (dpa/lni). Werder Bremen kämpft noch um Europa. Ein Stürmer kann dabei aber nicht mithelfen.

Werder Bremen kann in den verbleibenden beiden Saisonspielen der Fußball-Bundesliga mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf Justin Njinmah zurückgreifen. „Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal spielt. Vorsicht ist da die richtige Herangehensweise. Es geht ihm besser, aber mit Bochum wird es sehr, sehr eng“, sagte Werder-Coach Ole Werner mit Blick auf das letzte Saisonspiel am 18. Mai. Für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig fällt der schnelle Stürmer auf jeden Fall aus. Njinmah kämpft mit den Nachwirkungen einer Viruserkrankung.

Nicht dabei sein werden beim Champions-League-Teilnehmer zudem Amos Pieper und Skelly Alvero. Bei Alvero besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung auf einen Einsatz gegen Bochum. Ob die Leihgabe von Olympique Lyon auch in der neuen Saison an der Weser spielt, ist noch unklar. „Wir würden ihn gerne halten, aber es gibt aktuell nichts dazu zu sagen“, sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz.

