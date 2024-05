Hannover/Bremen (dpa/lni) –. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit freundlichen Tagen bei Temperaturen über 20 Grad und wenig Niederschlag in Niedersachsen und Bremen.

In Niedersachsen und Bremen scheint am Himmelfahrtswochenende die Sonne. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage freundliches und größtenteils trockenes Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag zwischen 18 und 22 Grad, beziehungsweise 15 Grad an der See. Im Tagesverlauf könne es vereinzelt zu Wolkenfeldern kommen, jedoch werden größtenteils längere sonnige Phasen auf dem Programm stehen.

In der Nacht zu Freitag rechnet der DWD im Westen Niedersachsens mit Nebel bei Sichtweiten von unter 150 Metern. Die Tiefsttemperaturen lägen dabei um die 7 Grad. Die Nebelfelder werden im Tagesverlauf des Freitags allerdings wieder auflockern. Es bleibt größtenteils niederschlagsfrei und sonnig bei bis zu 23 Grad. Am Wochenende ziehen demnach zwar einige Wolken auf, jedoch hält sich das trockene und warme Wetter bis zum Sonntag.

