Bremen (dpa/lni). Polizeieinsatz an einer Schule in Bremen. Alle Schüler und Lehrkräfte müssen das Gebäude verlassen. Grund: Der Fund eines unbekannten Stoffes im Chemielager.

Nach dem Fund eines möglicherweise gefährlichen Stoffes hat die Polizei am Mittwoch ein Gymnasium in Bremen geräumt. Alle Schülerinnen, Schüler und Beschäftigte der Schule mussten das Gebäude verlassen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochvormittag sagte. Ein sogenanntes Delaborierer-Team der Bundespolizei war im Einsatz, um die chemische Substanz zu prüfen. Am frühen Nachmittag war der Einsatz an dem Gymnasium beendet. „Der Stoff ist abtransportiert. Es gibt keine Gefahr mehr“, sagte ein Polizeisprecher. Der Stoff sei an einen Ort gebracht worden, wo er von Spezialisten näher untersucht und bei Bedarf auch gesprengt werden könne, erklärte er. Die Schülerinnen und Schüler wurden demnach nach Hause geschickt.

Nach Angaben des Bremer Bildungsressorts wurde die möglicherweise gefährliche Substanz bei einer Überprüfung im Chemielager des Gymnasiums entdeckt. Daraufhin verständigte die Schule die Polizei. Über den Einsatz hatten zunächst Radio Bremen und der „Weser Kurier“ berichtet.

