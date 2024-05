Soltau (dpa/lni). Um das Outlet-Center an der Autobahn 7 in Soltau wird nun auf dem Rechtsweg gerungen. Das Land hatte den Antrag auf Erweiterung abgelehnt - auch um umliegende Innenstädte zu schützen.

Die Stadt Soltau und die Betreiberin des Designer Outlet Soltau an der Autobahn 7 kämpfen weiter für eine Vergrößerung der Verkaufsfläche. „Wir sind nicht einverstanden mit der Ablehnung und haben postwendend Klage erhoben“, sagte Daniel Gebelein, Leiter der Planungsabteilung der Stadt. Die Besitzerin Sylvie Mutschler sei eng eingebunden. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium hatte den Antrag der Stadt auf Erweiterung der Verkaufsfläche von 10.000 auf 15.000 Quadratmeter abgelehnt.

Derzeit verkaufen mehr als 80 Hersteller nach Angaben des Centers in Soltau Markenartikel zu reduzierten Preisen. Man stehe in einer Wettbewerbssituation mit Outlets in Neumünster, Wolfsburg und Bremen/Stuhr, führte Gebelein an: „Je kleiner ein Outlet, desto weniger Auswahl.“

Das Ministerium hatte argumentiert, dass im Landesraumordnungsprogramm festgelegt sei, dass solche Betriebe nur in zentralen Orten geplant werden dürfen, um innerstädtische Versorgungsstrukturen nicht zu gefährden. Für das Center in Soltau enthalte es eine Ausnahme wegen des touristischen Standortes, die jedoch auf 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche beschränkt ist. Kritik an einer Erweiterung hatte es in der Vergangenheit immer wieder von den umliegenden Landkreisen Lüneburg und Celle gegeben.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-960438/3 (dpa)