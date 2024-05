Ronnenberg (dpa/lni). Ein Elfjähriger ist beim Überqueren einer Straße bei roter Fußgängerampel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge am Dienstag in Ronnenberg bei Hannover unvermittelt auf die Straße getreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Ronnenberg wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht und ist nach einer Operation außer Lebensgefahr. Die Polizei leitete standardmäßig Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ein und sucht Zeugen.

Ein Elfjähriger ist beim Überqueren einer Straße bei roter Fußgängerampel von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge am Dienstag in Ronnenberg bei Hannover unvermittelt auf die Straße getreten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 30-Jährigen aus Ronnenberg wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht und ist nach einer Operation außer Lebensgefahr. Die Polizei leitete standardmäßig Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls ein und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-960257/3 (dpa)