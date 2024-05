Hannover (dpa/lni). Ruhiges und freundliches Wetter zum langen Himmelfahrtswochenende in Niedersachsen und Bremen: „Der Norden liegt weitgehend unter Hochdruckeinfluss, leichte Störungen sind aber nicht auszuschließen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag.

Am Himmelfahrtstag sind am Morgen Nebelfelder möglich, an der Nordsee können auch ein paar Regentropfen fallen. Sonst gibt es aber einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am sonnigsten wird es im Osten bei Braunschweig und im Wendland. Die Temperaturen liegen im Binnenland bei 20 bis 22 Grad, an der Nordsee und auf den Inseln bei 15 Grad.

In der Nacht zum Freitag sind einzelne Nebelfelder möglich, und die Temperaturen sinken im Binnenland auf 7 bis 9 Grad, auf den Inseln auf 11 Grad. Am Freitag kann es morgens etwas Nebel geben. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, aber auch die Sonne zeigt sich. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei, lokal ist laut DWD etwas Regen möglich. An der Küste liegen die Temperaturen bei 15 Grad, sonst bei 20 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Samstag kann es erneut etwas Nebel geben bei 8 bis 10 Grad im Binnenland und rund 11 Grad an der Küste. Am Samstag folgt ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix mit längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt sind laut DWD auch Schauer möglich. In Ostfriesland erreichen die Temperaturen 20 Grad, im südlichen Emsland und im Süden Niedersachsens bis zu 24 Grad. Auf den Inseln ist es mit 17 bis 18 Grad deutlich kühler.

In der Nacht zum Sonntag ändert sich wenig im Vergleich zu den vorherigen Nächten. Es gibt vereinzelt Nebel, die Temperaturen liegen im Binnenland bei 8 bis 11 Grad, auf den Inseln bei 12 Grad. Am Sonntag sind vereinzelt Regenschauer möglich, ansonsten ist es freundlich mit viel Sonne. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad und 19 Grad auf den Inseln.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-946140/2 (dpa)