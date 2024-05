Hannover (dpa/lni). Viele Menschen im Norden dürften sich am kommenden Wochenende auf ein paar freie Tage am Stück freuen. Das Problem: Viele Reisende treffen sich vor und nach dem Kurzurlaub auf den Autobahnen.

Rund um das Himmelfahrtswochenende rechnet der ADAC mit erhöhter Staugefahr auf den Autobahnen im Norden. „Besonders groß wird der Andrang am Mittwoch vor Himmelfahrt, einem der staureichsten Tage des Jahres“, teilte der Automobilclub am Montag mit. Viele Kurzurlauber ziehe es für ein verlängertes Wochenende an die Seen, die Küste oder andere Naherholungsgebiete.

Ab dem frühen Mittwochnachmittag dürften viele Berufspendler und Reisende aufeinandertreffen. Den großen Teil des Rückreiseverkehrs erwartet der ADAC von Sonntagmittag bis in die Abendstunden hinein. Wenig überraschend dürften Baustellen auf den Autobahnen für Geduldsproben sorgen. Alternativ über Landstraßen zu fahren, bringe nur selten einen Vorteil. „Oft sind auch die Ausweichstrecken schnell verstopft“, warnte der Autoclub.

