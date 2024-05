Bad Iburg (dpa/lni). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Bad Iburg sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden - zum Teil schwer. Die Ursache für den Zusammenprall in der Stadt im Landkreis Osnabrück sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn sei für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-927704/2 (dpa)