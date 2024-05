Cuxhaven (dpa/lni). Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in Cuxhaven von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei der 27-Jährige in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Straße geschleudert. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-921116/2 (dpa)