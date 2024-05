Hannover (dpa/lni). Regen und viele Wolken bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Erst im Laufe der neuen Woche wird es freundlicher. Am Sonntag bleibt es noch bewölkt mit immer wieder einsetzenden Schauern. Vereinzelt kann es auch Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen in Ostfriesland Werte von bis zu 14 Grad und im Harzvorland um die 19 Grad. Nachts kühlt es sich auf bis zu vier Grad ab.

Zum Beginn der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken im Norden ab. Im südlichen Niedersachsen bleibt es meist bewölkt und regnerisch. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Landesinneren und bis zu 20 Grad auf den Inseln. In der Nacht fallen die Werte auf bis zu sechs Grad. Am Dienstag klart es nach leichten Schauern am Morgen überall immer mehr auf bei Temperaturen um die 18 Grad. Ab Mittwoch bleibt es nach Angaben des DWD dann trocken mit immer längeren sonnigen Abschnitten.

