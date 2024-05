Achim (dpa/lni). Zwei Männer streiten sich heftig in Achim vor einem Haus. Der Jüngere soll zum Hammer gegriffen und seinen Kontrahenten am Kopf verletzt haben.

Bei einem Streit soll ein 32-Jähriger seinen Kontrahenten in Achim (Landkreis Verden) mit einem Hammer am Kopf schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei nach der Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen mit. Ersten Informationen zufolge gerieten der jüngere Mann aus Verden und ein 57-Jähriger aus Achim in einen heftigen Streit vor einem Wohnhaus. Nach dem Angriff flüchtete der Jüngere mit einem Transporter. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten den Tatort und nahmen den mutmaßlichen Täter nach einer Fahndung vorläufig fest.

Eine spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sicherten am Tatort und am Fahrzeug Spuren. Es werde noch ermittelt, ob der Hintergrund für die Tat in der persönlichen Beziehung zwischen den Beteiligten liegt, hieß es weiter in der Mitteilung.

