Walsrode (dpa/lni). Eine historische Scheune am Heidemuseum Rischmannshof steht in Flammen. Zumindest einige eingelagerte Exponate können die Feuerwehrleute in Sicherheit bringen.

Eine reetgedeckte historische Scheune am Heidemuseum in Walsrode ist in der Nacht zu Samstag abgebrannt. Gegen kurz vor 4.00 Uhr wurde ein brennender Dachstuhl in der Hermann-Löns-Straße gegenüber dem Freilichtmuseum Rischmannshof gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die historische Wagenremise in voller Ausdehnung gebrannt.

Es wurde verhindert, dass der Brand sich auf einen angrenzenden Wald ausbreitet, wie es weiter hieß. Um alle Glutnester erreichen zu können, wurden Teile der Scheune mit einem Bagger abgetragen, da schon frühzeitig Einsturzgefahr bestand. Einige eingelagerte Exponate konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. „Wir wissen nicht, was sich alles in der Scheune befand, aber die Lagerräumlichkeiten waren nicht sehr groß“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verantwortliche der Stadt Walsrode machten sich vor Ort einen Überblick über das Schadensausmaß.

