Verden (dpa/lni). Die Hintergründe eines Messerangriffs auf eine Frau in Verden sind weiterhin unklar. Die 36-Jährige liege noch immer mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Zwischenzeitlich schwebte die Frau in Lebensgefahr. Ein 42 Jahre alter Mann hatte sie nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler in einem Wohngebiet mit einem Messer angegriffen. Eine Zeugin hatte mit ihrem Auto angehalten und den Mann mit Gegenständen beworfen, um ihn abzulenken. Anschließend brachte sie das Opfer in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe eines Messerangriffs auf eine Frau in Verden sind weiterhin unklar. Die 36-Jährige liege noch immer mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Zwischenzeitlich schwebte die Frau in Lebensgefahr. Ein 42 Jahre alter Mann hatte sie nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler in einem Wohngebiet mit einem Messer angegriffen. Eine Zeugin hatte mit ihrem Auto angehalten und den Mann mit Gegenständen beworfen, um ihn abzulenken. Anschließend brachte sie das Opfer in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter floh, konnte jedoch von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei in der Nähe des Tatorts festgehalten werden. Laut Polizei kannten sich der 42-Jährige und das Opfer. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat am Donnerstag dauerten an. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:240504-99-911730/2 (dpa)