Sandhatten (dpa/lni). Mit einem guten Gefühl gehen die Spargelerzeuger in Niedersachsen in den Mai mit seinen vielen Feiertagen. Auch die Ernte regionaler Erdbeeren dürfte bald losgehen.

Die Spargelsaison läuft derzeit auf Hochtouren in Niedersachsen, und langsam nehmen die Landwirte auch die Erdbeerernte in den Blick. Die ersten Betriebe in Südoldenburg, die ihre Erdbeeren im geschützten Anbau, also im Tunnel, anbauen, würden gerade mit der Ernte beginnen, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Erdbeerenanbauer mit Sitz in Sandhatten bei Oldenburg. Die Voraussetzungen für eine gute Erdbeerernte in Niedersachsen seien gegeben. „Durch die Wetterkapriolen sind wir gut durchgekommen“, sagte Eickhorst.

Im Unterschied zu anderen Bundesländern sei der Kälteeinbruch Mitte April für die niedersächsischen Erdbeerproduzenten glimpflich verlaufen. „Wir haben keine Schäden zu verzeichnen“, sagte Eickhorst. In Südoldenburg seien zum Beispiel seien die verfrühten Flächen alle abgedeckt gewesen. In anderen Bundesländern, vor allem im Süden, sei die Erdbeerernte schon angelaufen. Der „Tag der deutschen Erdbeere“ werde von den Anbaubetrieben am 24. Mai gefeiert.

Auch die Spargelsaison sei bislang zur Zufriedenheit der Landwirte verlaufen. „Ich höre von den Spargelbetrieben, dass der Kühlraum jeden Tag leer ist, die Nachfrage ist gut“, sagte Eickhorst. Es werde immer mehr Spargel geerntet. Er rechne damit, dass angesichts der Feiertage im Mai auch die Nachfrage weiter steigen werde.

Nach Beobachtung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn lagen die Verbraucherpreise für Spargel zuletzt etwas unter dem Niveau des Vorjahres. In der vergangenen Woche lag der Durchschnittspreis für ein Kilo weißen Spargels bei 8,52 Euro. Vor einem Jahr sei der Preis 20 Cent höher gewesen, sagte deren Marktexperte Claudio Gläßer.

Eine Prognose zur Preisentwicklung abzugeben sei schwierig. Die Angebotsaktionen im Einzelhandel führten zu einer rasanten Änderung der Verbraucherpreise. Allerdings sei mit einem weiteren Rückgang der Verbraucherpreise eher nicht zu rechnen, weil die Nachfrage hoch sei.

Für die anstehenden Feiertage Christi Himmelfahrt und Pfingsten seien die Erzeuger guter Dinge, sagte Gläßer. „Mit der sonnigen Witterung wird ausreichend Spargel zur Verfügung stehen, und dem wird eine gute Nachfrage gegenüberstehen.“ Es gebe kein Überangebot beim Spargel, und er werde gut nachgefragt.

© dpa-infocom, dpa:240504-99-911147/2 (dpa)