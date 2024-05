Wildeshausen (dpa/lni) –. Auf der Autobahn 1 kommt ein am Donnerstag von der Fahrbahn ab und kracht in die mittlere Leitplanke. Der Aufprall ist so stark, dass der Motorblock aus dem Auto gerissen wird.

Auf der Autobahn 1 ist ein 55-Jähriger in seinem SUV mit Bäumen und einer Leitplanke kollidiert und schwer verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen der Rastanlage Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei er seitlich gegen Bäume geschrammt und wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert worden. Beim darauffolgenden Zusammenstoß mit der mittleren Leitplanke auf der Autobahn sei dann der Motorblock aus dem Auto gerissen worden.

Der 55-Jährige wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen zuerst von Rettungskräften versorgt, die zufällig zur Unfallstelle kamen. Im Anschluss sei er per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die A1 musste demnach bis etwa 22.00 Uhr in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein geschätzter Sachschaden von etwa 32.000 Euro.

