Melle (dpa/lni). Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Motorradfahrer in Melle (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Traktorfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei wollte der Traktorfahrer abbiegen. Dabei sei er mit dem Motorrad zusammengestoßen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war anfangs unklar. Auch zur Identität der beiden Fahrer machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

